Türkiye Selfie çekilirken ölümden döndü! Vatandaşlar son anda yetişti

Selfie çekilirken ölümden döndü! Vatandaşlar son anda yetişti

Türkiye

Selfie çekilirken ölümden döndü! Vatandaşlar son anda yetişti

Bartın Amasra'da kayalıklarda selfie çekmek isterken denize düşen üniversite öğrencisi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

18 Haziran 2021, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Amasra küçük limandaki kayalıklarda meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü.

Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı.

Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DHA

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