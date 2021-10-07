Doğa Selfie yıldızı goril öldü

Selfie yıldızı goril öldü

Doğa

Selfie yıldızı goril öldü

Kongo'da orman bekçisiyle selfie çekilen goril Ndaksi, 14 yaşında hayata gözlerini yumdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 07:52 Son Güncelleme:
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Kongo’daki selfie pozuyla ünlenen goril Ndakasi, 14 yaşında öldü. Öldürülen annesinin yanında henüz iki aylıkken bulunan goril, koruma altına alınmıştı. Daha sonra başka bir öksüz gorilin yanında rehabilite edilmişti. 2019’da orman bekçisi Mathieu Shamavu ile verdiği poz ile ‘selfie yıldızı’ olarak ünlenmişti. Bakıcısı Andre Bauma, hastalıktan öldüğünü açıkladı. Ndakasi son anlarını Bauma ile geçirdi. Goriller 35-40 yıl yaşayabiliyor.

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