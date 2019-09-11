Akıllı telefonu olan hemen herkes bir 'selfie' çekmiştir. Kimi zaman eleştirilse de artık çoğumuzun alışkanlığı olan telefonumuzun ön kamerasıyla kendi kendimizin fotoğrafını çekmek bir alışkanlıktan öte, bir bağımlılık olmuş durumda...

Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i dün San Francisco’da düzenlenen lansmanda görücüye çıkardı. Bu son iPhone birçok yeni özellikle birlikte geliyor. Bunlardan bir tanesi de fotoğraflarla ilgili.

Bu yeni özelliklerden belki de en önemlisi bu telefonla 'slow motion' yani yavaş çekim fotoğraf çekmenin mümkün olması. Bu ön kamerayla da yapılabilen bir şey olacak. Apple bu şekilde çekilen 'selfie'lerin adını (slow kelimesinin ilk 3 harfini kullanarak) 'slofie' olarak duyurdu.

Bu haber duyulur duyulmaz sosyal medyada büyük yankı buldu.

Kimi kullanıcılar durumdan memnunken çoğu kullanıcı durumu eleştiren ve 'slofie'leri istemediklerini belirten Tweet'ler attılar.

https://twitter.com/Thetarynarnold/status/1171483534810218504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1171483534810218504&ref_url=https%3A%2F%2Fmashable.com%2Farticle%2Fslofies-apple-iphone-11-slowfies%2F