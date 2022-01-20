Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.

Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekti. Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.

Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve YouTube kanalında ‘5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim’ notuyla yayımladı.

Ancak Gozali bu kadarla da kalmadı. Blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan öğrenci fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek OpenSea'ye yüklemeye karar verdi.

Üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.

Aslında Gozali bu fotoğrafları aralık ayında yüklemeye başlamıştı. Ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı.

Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı. Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0.247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.

Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor.

Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.