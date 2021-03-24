Magazin Selim Akar ABD'de klip çekecek

Selim Akar ABD'de klip çekecek

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Selim Akar ABD'de klip çekecek

Ünlülerin marka ve PR danışmanlığı yanı sıra klip yönetmenliği yapan Selim Akar, Kosova’nın Lady Gagası olarak bilinen Asya Gashi’nin tüm dünyada yayınlanacak İngilizce şarkısına klip çekmek için Los Angeles’a davet edildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 14:38 Son Güncelleme:
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Los Angeles’ta Asya Gashi’nin “Baby Baby” isimli şarkısına çekilecek klip tüm dünyada dijital platformlarda yayınlanacak. Ünlü marka danışmanı Selim Akar Amerika’da çekeceği bu kliple dünya müzik sektörüne adını yazdıran  ilk Türk yönetmenlerden biri olacak.

 Akar Amerika’da çekilecek klipte korona virüs ‘ün dünya üzerindeki etkileriyle alakalı mesajlar vermeyi planlıyor.


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