Los Angeles’ta Asya Gashi’nin “Baby Baby” isimli şarkısına çekilecek klip tüm dünyada dijital platformlarda yayınlanacak. Ünlü marka danışmanı Selim Akar Amerika’da çekeceği bu kliple dünya müzik sektörüne adını yazdıran ilk Türk yönetmenlerden biri olacak.

Akar Amerika’da çekilecek klipte korona virüs ‘ün dünya üzerindeki etkileriyle alakalı mesajlar vermeyi planlıyor.



