Kültür & Sanat Selim İleri hastanelik oldu

Selim İleri hastanelik oldu

Kültür & Sanat

Selim İleri hastanelik oldu

Türk edebiyatının usta isimlerinden 72 yaşındaki Selim İleri beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Erdal Öz Edebiyat Ödülü, önceki akşam Dada Salon’da gerçekleştirilen törende usta yazar Selim İleri’ye sunulmuştu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri (72), öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.

İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

(DHA)

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