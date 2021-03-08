Magazin Selim İleri rahatsızlandı

Selim İleri rahatsızlandı

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Selim İleri rahatsızlandı

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (71) beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan İleri'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.



1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü, "Uzak Hep Uzak ve "Yaşarken ve Ölürken" in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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