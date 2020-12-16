Selim isminin anlamı nedir? Mehmet Selim isminin anlamı nedir?

Dünyaya yeni gelecek olan bebeğinize koyacağınız ismin onun üzerinde olumlu ya da olumsuz enerji yarattığı söylenir. Harflerde gizli olan enerjilerin bebeklerin karakterlerine yansıdığı söylenir. bu nedenden dolayı özellikle anne ve baba adayları bebeklerine koyacakları isim üzerinde çok fazla düşünürler ve beğendikleri isimlerin anlamlarını arama telaşına kapılırlar. Özellikle son günlerde Selim isminin anlamı nedir, Selim ne demek, Mehmet Selim isminin anlamı nedir? sorularının cevapları internet ortamında çok fazla aranıyor. Selim isminin anlamını ve Selim ismi ne demek? sorularının cevaplarını araştırıp bir araya getirdik.

Selim isminin anlamı “aklı başında, etrafına zarar vermeyen, eksiği ve kusuru olmayan sakin” olarak bilinir. Arapça kökenli olan Selim isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “sonu iyi olan, kötücül olmayan, doğru, dürüst, kusursuz” şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde en çok kullanılan 100 erkek isminin arasında yer almaktadır.

Arapça

Mehmet Selim ismi iki ayrı anlama gelen isimlerdir. Bu nedenden dolayı anlamları ayrı ayrı incelenmelidir.

Mehmet isminin anlamı:







































