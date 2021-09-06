Magazin Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Bengü'nün eşi aslen nereli, ne iş yapıyor?

Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Bengü'nün eşi aslen nereli, ne iş yapıyor?

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Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Bengü'nün eşi aslen nereli, ne iş yapıyor?

Selim Selimoğlu, son zamanların en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Bengü ile yaptığı evliliğin ardından gündeme gelen iş insanı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Bengü'nün eşi aslen nereli, ne iş yapıyor?

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Sevilen Sanatçı Bengü, eşi Selim Selimoğlu hakkında verdiği röportajda, eşi ile aynı yaşta olduklarını belirtmiş, hatta kayınvalidesinin de çok genç olması nedeniyle ona “abla” diye seslendiğini belirtmişti. İşte, Selim Selimoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Bengü'nün eşi aslen nereli, ne işe yapıyor? sorularının yanıtları…

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Selim Selimoğlu, 1979 doğumlu olup 2021 yılı itibariyle 42 yaşındadır.

BENGÜ'NÜN EŞİ ASLEN NERELİ, NE İŞE YAPIYOR?

Bengü’nün eşi Selim Selimoğlu aslen Rizelidir ve aile geleneği olan armatörlük mesleğini sürdürmektedir. Bununla birlikte Selim Selimoğlu, Aksel OSGB ve SMAK Makine işletmelerinin sahibidir.

 

 

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