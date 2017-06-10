Selimiye Camisi’ne mahya asıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ramazan ayı hazırlıkları kapsamında mübarek ayın başlamasından bir gün önce Selimiye Camisi’ne asılan "Oruç bedenin zekatıdır." yazılı mahya değiştirildi.









"Gökyüzüne yıldızlarla yazan adam" olarak tanınan mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki atölyesinde hazırladığı yeni mahya, ipler aracılığıyla minare şerefelerinde bekleyen işçiler tarafından çekildi.









Değiştirilen ve "Üzerinde her canın hakkı var." yazılı mahya akşam ezanıyla birlikte yanmaya başladı. Mahya, arife gününe kadar kalacak.









MAHYA GELENEĞİ





Ramazan denildiğinde akla gelen ilk geleneklerin başında yer alan, Arapça "aylık, hayat" anlamına gelen mahya iki minare arasına asılan ışıklı yazılara verilen ad. Güzel sözler, hadis ve ayetlerle ramazan ayı ikliminde insanlara güzel mesajlar iletmeyi amaçlayan mahyanın 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı biliniyor.









Selatin camilerde İstanbul’da uygulanmaya başlanan mahya sanatı zamanla diğer Anadolu şehirlerinde de gelenek halini aldı. Bazı kaynaklarda Edirne’de Selimiye Camisi dışında Meriç Nehri kenarındaki direklere de mahyalar asıldığı bilgisi yer alır.