Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi:

“Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

'İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal'

Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu söyledi:

“Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım.”







