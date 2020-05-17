Magazin Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı

Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı

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Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı

Kerimcan Durmaz’ın ablası Neşe Fişek'in kiralık Rolls-Royce’a “Segment meselesi” diyerek bindirmediği Selin Ciğerci, artık bir Rolls-Royce sahibi: “Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

17 Mayıs 2020, Pazar 10:06 Son Güncelleme:
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Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi:

“Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

'İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal'

Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu söyledi:

“Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım.” 


https://www.instagram.com/p/CAR1IPehfJN/
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