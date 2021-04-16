Magazin Selin Ciğerci anne olacak! Başvuru yaptılar

Selin Ciğerci anne olacak! Başvuru yaptılar

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Selin Ciğerci anne olacak! Başvuru yaptılar

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyordu. Ciğerci katıldığı programda evlat edinmek istediklerini, bunun için yurtdışında başvuru yaptıklarını açıkladı.

16 Nisan 2021, Cuma 21:43 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci, Gökhan Çınar'ın sunduğu Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu. Evlili ve özel hayatına dair açıklamalar yapan Ciğerci evlat edinmek için gerekli başvuruyu yaptıklarını açıkladı.

"Artık evladım olsun istiyorum"

Çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini paylaşan Selin Ciğerci, "Çocuklarım olursa hayatım tamamlanır gibi hissediyorum. Artık evladım olsun istiyorum. Şimdi çocuk evlat edinmek istiyorum" dedi.

37 yaşındaki fenomen, "Eşimle birlikte başvurularımızı yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurtdışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatımın en güzel dönemindeyim"

Futbolcu Gökhan Çıra ile evliliklerine dair konuşan Ciğerci, "Eşimle çok mutluyum. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Ben ruhumu bedenime uydurduğum günden beridir çok mutluyum ve hayatımın en güzel dönemindeyim" açıklamasını yaptı.

Selin Ciğerci, "Eşime çok aşığım. Aramızda sevgi, saygı, aşk ve koruma içgüdüsü var. Birbirimizin her şeyiyiz. Asla küs uyumuyoruz. Onu çok seviyorum. Dünya bir yana kocam bir yana şeklinde konuştu.

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