Selin Ciğerci Instagram'dan hem kendi hem de annesiyle babasının düğün fotoğrafını paylaştı. Neredeyse aynı pozu verdikleri görülen fotoğrafa Ciğerci "Tesedüfün boylesi. Annemin de babamla böyle fotoğrafı varmış, dil çıkarırken inşallah bize de Gokhan'la 38 yıllarımızı görmemiz nasip olur. Onlar aralıkta 38. yıllarına girecekler, ne mutlu." notunu düştü

Uzun süre birliktelikten sonra gösterişli bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci'nin gelinliği çok beğenilmişti.

Magazin gündemini günlerce meşgul eden Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin nikah şahitliğini ise Demet Akalın yapmıştı.





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