Selin Ciğerci de o modaya uydu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, son günlerde ünlüler arasında hızla yayılan cinsiyet değiştirme akımına uydu

24 Mayıs 2019, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci de o modaya uydu

4 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci, bir telefon uygulamasının filtresiyle erkek oldu.

Erkek olarak çektiği filtreli videoyu da Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Ancak takipçilerinden tepki aldı.

Fenomene gelen tepkilerden bazıları şunlardı:

-Tekrar cinsiyet değiştirmenle mi gündeme gelmek istiyorsun?

-Herkes sana saracak şimdi.

-Neden böyle bir şey yaptın?

-Ne gerek vardı?

-Arto'ya benzemişsin.

-Özgüven ne güzel şey.

-Selim Ciğerci.

Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti...

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