Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi
Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle birlikte İtalya'ya tatile gitti
Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar.
Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.
DEMET AKALIN'IN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM
İkilinin İtalya'ya gitmeden önce çektikleri fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Demet Akalın'ın yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.
Fotoğrafta şarkıcının kaşları eskisine göre daha belirgin, yanakları erimiş ve dudağı daha dolgun görünüyor.