Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar.

Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.

DEMET AKALIN'IN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM

İkilinin İtalya'ya gitmeden önce çektikleri fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Demet Akalın'ın yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.

Fotoğrafta şarkıcının kaşları eskisine göre daha belirgin, yanakları erimiş ve dudağı daha dolgun görünüyor.



