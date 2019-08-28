Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle birlikte İtalya'ya tatile gitti

28 Ağustos 2019, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
A A
Selin Ciğerci Demet Akalın için çiğ balık yedi

Demet Akalın ve Selin Ciğerci Milano'dalar.

Demet Akalın: "En güzel tatil arkadaşım, nereye götürsem ne yedirsem asla hayır demiyor" dedi. Selin Ciğerci de çok sevdiği arkadaşını kırmayarak hatır için çiğ balık yedi.

DEMET AKALIN'IN YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM

İkilinin İtalya'ya gitmeden önce çektikleri fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Demet Akalın'ın yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.

Fotoğrafta şarkıcının kaşları eskisine göre daha belirgin, yanakları erimiş ve dudağı daha dolgun görünüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...