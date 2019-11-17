Selin Ciğerci dua istedi
Instagram hesabından sahne alacağı için çok heyecanlandığını dile getiren Selin Ciğerci kadınlardan dua istedi.
Yeni evli Selin Ciğerci henüz evliliğinin tadını çıkaramadan çalışmalarına hız verdi. Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıkan Selin Ciğerci bu defa çok daha heyecanlı. Bu heyecanın Instagram'dan takipçileriyle paylaştı:
"3 saatlik uyku ile kadınlar matinesi için hazırım. Çok mutlu ve heyecanlıyım, inanılmaz, anlatamam. Çok büyük sanatçıların sahne aldığı bir müzik grubunun mekanlarından birinde sahne almak... Allah'ım sen utandırma. Emeklerimin karşılığını bir bir almak için hazırım. İlk sahnem, dua edin hanımlar."
Sahnede taciz
Selin Ciğerci dün sahne aldığı Kadınlar matinesinde bir hayranının tacizine uğradı. Sahnede dans eden kadınlardan biri Ciğerci'nin kalçasına elle dokunuca tepkiyle karşılaştı.
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