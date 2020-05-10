Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, “Bunu herkesin birbirine atmasına ya da bana atmanıza gerek yok. Ailemden uzak olduğum, Taksim’de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Beni böyle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım.”dedi.

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