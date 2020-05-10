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Magazin Selin Ciğerci eski fotoğrafını paylaştı: Beni böyle şeylerle vuramazsınız

Selin Ciğerci eski fotoğrafını paylaştı: Beni böyle şeylerle vuramazsınız

Magazin

Selin Ciğerci eski fotoğrafını paylaştı: Beni böyle şeylerle vuramazsınız

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını "Taksim'de yaşadığım günler. Beni böyle şeylerle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum" notuyla paylaştı.

10 Mayıs 2020, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, “Bunu herkesin birbirine atmasına ya da bana atmanıza gerek yok. Ailemden uzak olduğum, Taksim’de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Beni böyle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım.”dedi.

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