Selin Ciğerci gelin hamamı yaptı

2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçen aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Gökhan Çıra sevgilisini ailesinden istemeye gitmişti.

Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"Hep dua ettim, hep istedim"

"Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim, hep istedim, hep istedim ALLAHI'MDAN, bu günleri görmeyi hep hayal ettim, nasip oldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."

Dansözlü bol eğlenceli gece

28 Ekim'de evlenecek olan Selin Ciğerci, gelin hamamı yaparak bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'dan paylaştığı videolarda oldukça keyifli olduğu görülen ciğerci bolca göbek atmayı da ihmal etmedi. Eğlencede sınır tanımayan Ciğerci dansöz bile oynattı.









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