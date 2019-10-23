Selin Ciğerci: Görünce çığlık attım kızlar

2 yıldır birliktelikleri devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti 28 Ekim'de evleniyor. Heyecanla düğün gününü bekleyen Ciğerci duygularını ve heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Selin Ciğerci paylaştığı fotoğrafın altına "5 gün kaldı düğüne heyecandan yemek yemegi unuttum herşey cok guzel dekoru masaları fotoları gorunce cıglık attım kızlar düğünde cok güzel olucak artık sabırsızlanıyorum hemen pazartesi olsa keşke" diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.

Önce gelin hamamı sonra kına gecesi

Geçtiğimiz günlerde gelin hamamı ardından kına gecesi yapan Selin Ciğerci düğün gününü iple çekiyor.

Demet Akalın, Buse Varol ve Işın Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda davetlinin katıldığı kına gecesi fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Gökhan Çıracı aşkını şu sözlerle anlattı:

"Benim dünyalar güzelim bugün o kadar güzeldin ki melekler kadar temiz ve beyazdın iyi ki o gün karşıma çıktın ve devamında benim oldun. Allah'ıma hep şükür ettim seni benden almasın diye ben seninle evleneceğimi sana ilk gün dedim."





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