Selin Ciğerci: Günah olduğunu biliyordum

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir takipçisinin ''Cinsiyet değiştirmek de günah'' sözlerine yanıt verdi

05 Mayıs 2019, Pazar 16:25 Son Güncelleme:
A A
Selin Ciğerci: Günah olduğunu biliyordum

Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci'ye bir takipçisi "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" diye sordu.

'HERKESİN SEVABI GÜNAHI KENDİNE'

Selin Ciğerci bu soruya, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim.Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine." yanıtını verdi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 4 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi. 

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik yolunda ilerleyen Ciğerci'nin nikah şahidi Demet Akalın olacak.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.