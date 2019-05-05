Selin Ciğerci: Günah olduğunu biliyordum

Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci'ye bir takipçisi "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" diye sordu.

'HERKESİN SEVABI GÜNAHI KENDİNE'

Selin Ciğerci bu soruya, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim.Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine." yanıtını verdi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 4 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi.

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik yolunda ilerleyen Ciğerci'nin nikah şahidi Demet Akalın olacak.



