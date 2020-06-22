Magazin Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Dizi kadrosu fotoğrafı paylaştı!

Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Dizi kadrosu fotoğrafı paylaştı!

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Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Dizi kadrosu fotoğrafı paylaştı!

Güzellik ürünleriyle Instagram’ı örnek olarak kullanan, sürekli üreten ve işiyle ön plana çıkmak isteyen Selin Ciğerci dizide mi oynayacak? İşte detaylar…

22 Haziran 2020, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci’nin bir dizide oynayacağı haberi sosyal medyada ilgiyle karşılandı. 'Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak?' sorusunu soran hayranları bir an önce kendisini TV’lerde de görmek istediği için meraklandı. Peki Selin Ciğerci dizide mi oynayacak? İşte cevabı...

Selin Ciğerci Yasak Elma'da mı oynayacak?

Pandemi dolayısıyla çekimleri duran Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da Selin Ciğerci’nin de oynayacağı iddia edildi.

Selin Ciğerci’den Yasak Elma paylaşımı

Yasak Elma oyuncularıyla fotoğraflarını paylaşan Selin Ciğerci'nin paylaşımının altına yeni sezonda dizide rol alıp almayacağı soruldu. Ciğerci yanıt olarak, "Sürpriz, aklıma geldikçe heyecanlanıyorum sus" yazdı.


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