Futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay şaşaalı bir düğünle evlenen ve bir giyim firmasının sahibinin çocuğu olan Selin Ciğerci Instagram hesabından bir yazı paylaştı. Duygusal ifadeler içeren yazısında "Limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım" cümlesi dikkat çekti.

İşte Selin Ciğerci'nin paylaştığı o yazısı:

"Benim arkamdaki güçler... Enerjim, hırs ve çalışma azmi hep genlerden geliyor; babam, ailem... Kocamın asla hiç yılmadan bana senelerdir "her şey çok güzel olacak sevgilim söz veriyorum" demesi, benim ona asla deyip bağırmalarım... Ağlayıp bitsin bu ilişki demelerim. Kesinlikle unutmuyorum o babamın ticaret fikirleri, akılları hep küpe bana, en büyük miras.

Zamanında limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım. Bu hayatta badireler atlatılmadan hiç bir şey olmuyor. O günleri düşündükçe daha çok çalışıyorsun. Seni aşağı çekmeye çalışanları gördükçe daha çok hırslanıp kendini kamçılıyorsun. Onlar da lazım, iyi ki varlar, Allah'ım onlara da versin ama kocamın kendi işindeki başarısı bam başka. Benim kestane şekerim, ballı lokma tatlım, lokumum aileden nasıl gördüysem, annemin sevgisi ben de öyle davranıyorum Gökhan'a."

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