Selin Ciğerci ikiz annesi olmaya hazırlanıyor

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren fenomen Selin Ciğerci, haberi Instagram hesabından duyurdu: Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım.







