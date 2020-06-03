Selin Ciğerci ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için harekete geçti. Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor.
03 Haziran 2020, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren fenomen Selin Ciğerci, haberi Instagram hesabından duyurdu: Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım.