Selin Ciğerci: İyi ki varsın dünyiş!

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu Gökhan Çıra'ya sürpriz yaptı. Ciğerci, 26 yaşına giren eşine özel pasta yaptırdı.

Ciğerci şunları yazarak pastanın fotoğrafını paylaştı; "Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu SEN olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom. Şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz yedinci doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki iyi ki varsın dünyiş. ALLAH HERKESE NASİP ETSİN SEVDİĞİ İNSANLA YAŞ ALMAYI..."

Gökhan Çıra da geçtiğimiz yıl nisan ayında 36 yaşına basan eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yapmıştı. Çıra, eşinin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurmuştu.

'Bugün böyle uyanmak varmış'

Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, şu notu düşmüştü:

"Bugün böyle uyanmak varmış. Çok şımardım, mutlu oldum. Burada paylaşmak istedim, iyi ki sizde varsanız. Hesabım nasıl güzel mesajlarla, yorumlarınızla dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak, moralimizi bozmayalım. Mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hem de çok... İyi ki hayatımdasınız, iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra..."

'İyi ki hayatımdasın'

Girdiği polemikler ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Selin Ciğerci, 1.5 yıl önce evlendiği futbolcu eşi Gökhan Çıra ile birlikte sevgililer gününü kutladı. Ciğerci'nin "Yedinci 14 şubatım seninle kocişkom zeytin gözlüm seni çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

İhanet iddiası

Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları, Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

Arabada video çektiler

Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer’in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.

Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiası hala gündemdeki yerini korurken bir başka iddia ortaya atılmıştı. Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı.

'Gökhan, Selin'le konuştuğumuzu öğrenince mekanı bastı'

Tolga Polat; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş; geldi mekan bastı, tehdit etti" dedi. Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuşmuştu.

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