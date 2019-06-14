Selin Ciğerci kimdir? Kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile birlikte rol aldığı klibini yayınladı. "Şarkı YouTube'da yayınlanırken Selin Ciğer kimdir?" sorusu bir kez daha sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci’nin eski adı Okan’dı. DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci’nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir. Verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirmek istediğini ve babasının ailesinin bunu istemediğini belirten Selin Ciğerci ameliyat parasını annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Son dönemin fenomen isimlerinden Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen Selin Ciğerci bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.

Demet Akalın ile yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci, 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı. Selin Ciğerci'ye ilk şarkısında Ebru Polat eşlik etti.