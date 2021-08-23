Selin Ciğerci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini ifade etmişti. Ünlü ismin bu paylaşımına pek çok farklı tepki geldi. Bu tepkilerden en dikkat çekeni ise Deniz Akkaya’ya aitti. İki ünlü isim bu sözlerin ardından mahkemelik oldu ve Deniz Akkaya 3 günlüğüne hapse girdi. Peki, Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya neden kavga etti? İşte ayrıntılar…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Selin Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Anne tarafı Kastamonulu, baba tarafı Konyalı olan ünlü isim 2014 yılında ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi ve sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlendi.

Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştiren ünlü isim, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katılan Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Kendi kozmetik firmasını kuran Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20’de yer aldı.

SELİN CİĞERCİ VE DENİZ AKKAYA NEDEN KAVGA ETTİ?

Selin Ciğerci, sosyal medya hesaplarından taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini duyurmuştu.

Deniz Akkaya ise bu sözlere sert bir tepki gösterdi ve bir programda ağır sözler sarf etti. Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırdı.

Deniz Akkaya’nın tedbir kararını ihlal etmesiyle de hakkında üç gün süreyle zorlama istenmişti. Deniz Akkaya, hakkında çıkan karar kesinleşti ve eski manken de karakola giderek teslim oldu.