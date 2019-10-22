Selin Ciğerci kına gecesi yaptı

Radisson Blu Hotel'deki geceye Demet Akalın, Buse Varol ve Işın Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin fotoğrafları Instagram'da paylaşıldı.

Selin Ciğerci'nin kına elbisesi bir hayli iddialıydı.

Kırmızı tacı ve kıyafetiyle uyumlu makyajıyla göz kamaştırdı.

'Seninle evleneceğimi sana ilk gün dedim'

Öte yandan Selin Ciğerci'nin müstakbel eşi Gökhan Çıra kınadan görüntüleri Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Benim dünyalar güzelim bugün o kadar güzeldin ki melekler kadar temiz ve beyazdın iyi ki o gün karşıma çıktın ve devamında benim oldun. Allah'ıma hep şükür ettim seni benden almasın diye ben seninle evleneceğimi sana ilk gün dedim.

'Az kaldı SELİN ÇIRA olmana'

'Sen benim alın yazımsın' dedim bak dediğim oldu şimdi hoş geldin geldim hayatıma SULTANIM ve sadece 6 gün kaldı o büyük güne, ölene kadar 'EVEEET' diye bağırmaya ve en önemlisi SELİN ÇIRA olmana.

'Siz bizi kötüledikçe biz daha güçlü oluyoruz'

Seni çok seviyorum canım EŞİM ve unutmayın siz bizi kötüledikçe biz daha güçlü oluyoruz daha çok sarılıyoruz herkes kendi kalbinin ekmeğini yer.

Bu arada bugün buraya gelen gelemeyen kalbi bizimle olan herkese çok teşekkür ederiz hepinizin ayağına sağlık inşallah düğün’de görüşmek üzere.

Biz erkek tarafı olarak görevimizi yaptık geldik kınayı bastık ayaklarınıza sağlık yanım’da olduğunuz için adamlar."

Bu haberi de okudular Özlem Parlu'dan Selin Ciğerci'ye uzaklaştırma kararı

Bu haberi de okudular Selin Ciğerci gelin hamamı yaptı