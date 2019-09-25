Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadını ifşa etti

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen ve şimdilerde şarkıcılık ve DJ'lik yapan Selin Ciğerci, dün akşam nişanlısı Gökhan Çıra ile bir kafeye gitti. Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan Selin Ciğerci, aynı mekandaki bir kadının sürekli sevgilisine mesaj attığını öne sürerek bağırıp çağırdı.

'SEN REZİL BİR KADINSIN, BEN SENDEN DAHA KADINIM'

Sevgilisine mesaj attığı iddia edilen Ö.P isimli kadının oturduğu masaya giden Selin Ciğerci, "Evli barklı adamlara mesaj atıyorsun. Sen rezil bir kadınsın. Ben senden daha kadınım. Terbiyesiz" dedi. Ardından mekan görevlilerinin araya girmesi ve olay anını kameraya çeken E.U adlı bir müşterinin olayı kaydetmesiyle olay yatıştı.

'ÇOK HOŞ ÇOCUKSUN, SENİNLE YATMAK İSTİYORUM'

Tartışma sonrası sosyal medya hesabından video paylaşarak konuşan Selin Ciğerci, nişanlısına mesaj atan kadının bir eğlence mekanında halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalıştığını belirtip sürekli kendilerini takip ettiğini söyledi.

'DÜĞÜN SAHİBİYLE KONUŞUP DIŞARI ATTIRDIK'

Ö.P'nin Gökhan Çıra'ya "Çok hoş çocuksun seninle yatmak istiyorum", "Selin'i bırak bana gel" gibi mesajlar attığını iddia eden Selin Ciğerci, şunları söyledi:

"Geçenlerde bir yakınımızın düğününde de bu kadın karşımıza çıktı. Düğün sahibiyle konuşup onu dışarı attırdık. Burada da görünce kan beynime sıçradı. Hanımefendiliğimi koruyup onu sadece sözlerimle rezil ettiğime dua etsin…

'TİPİNİ GÖRSENİZ, GÖĞÜSLERİ AĞZIMDAN ÇIKIYOR'

Onun olduğu kafeye girdim ve 'Herkes bana baksın' diye bağırdım. Bu görmüş olduğunu kadın Gökhan'a bir senedir mesaj atıyor. Lütfen herkes yanındaki kocasına dikkat etsin. Bildiğiniz böyle rezil ettim asla vurmadım. Sinirimden çığlık çığlığa bağırıyorum. Oda yalık yalık pişkin pişkin 'Ben seni erkek arkadaşına mesaj atmadım ki' diyor.

'DÖVMEM, ELİMİ KİRLETMEM'

Arkadaşlarım döveceğimi zannettiği için beni tutuyor da zaten dövmem elimi kirletmem. Bana 'Gel yanıma otur konuşalım' diyor. Tipini görseniz göğüsleri ağzımdan çıkıyor zaten nasıl yanına oturabilirim. Benim onun yanına oturmam için farklı bir iş yapmam lazım kirlenirim, lekelenirim."

'SELİN CİĞERCİ ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Yaşanan olay sonrası bir video çeken Ö.P ise "Selin Hanım'ın açıklamasını şimdi dinleme fırsatım oldu. Dediği olay doğru. Yalnız rezillik falan çıkarmadım diyor ya, bütün mekan şahit. Orada üzerime yürüdü, şovunu yaptı ve bana hakaret etti. Hatta materyali yerden topladılar paramparça olmuş kafama atacaktı. Zor tuttular. Aynı rezilliği düğünde de yaptı ve benim boğazıma sarıldı. Bundan sonra ben ona insanca gel konuşalım, yanlış anlıyorsun, böyle bir durum yok' dedim. Evet onlar ayrıyken ben yazdım 'İyi yapmışsın hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine' dedim. Ben burada 'Sana aşığım Gökhan senin için ölüyorum, bitiyorum' diye bir cümlem yok. Sevgilisi gelip bir mekanda bana selam veriyor ve saatlerce bana bakıyor. Tanımadığı birine neden gelip selam veriyor ya da Selin'i bu kadar severken neden başka kızları kesiyor? Ben oralı bile olmadım" dedi.

'CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM EŞİMİ ALDATMAM'

Tüm yaşananların ve yapılan açıklamaların ardından bir açıklama da Selin Ciğerci'nin bir ay sonra evleneceği nişanlısı Gökhan Çıra'dan geldi:

"Öncelikle herkese merhaba eşimin tartıştığı kadını ne tanırım ne selam vermişliğim vardır eğer bir selamımı bir bakışımı gördüğü yada duyduğu bir fotoğraf ve ya bir video varsa elinde göstersin bana attığı mesajları defalarca sildim sırf Selin görmesin tatsızlık çıkacak diye ama en sonun’da görmüş bodrum da yanıma geldi demiş Allah yukarıda görüyor benim anlım ak tertemiz bir şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben karımı, canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam onu üzeni benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısın’da bana konuşsun selam verdi diye böyle bir şey olma olasılığı yok Buda böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir."





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