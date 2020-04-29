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Magazin Selin Ciğerci: Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz

Selin Ciğerci: Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz

Magazin

Selin Ciğerci: Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Instagram sayfasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan tarihinde yaptığı açıklamalara yönelik olarak, "Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz" ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen şarkıcı Selin Ciğerci, 1 Mayıs sebebiyle alınan 3 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamaları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısını izleyen Selin Ciğerci, Instagram hesabının story bölümünde şu notu düştü:

'Allah sizi başımızdan eksik etmesin'

"Sağolun var olun cumhurbaşkanım varlığınız güvencemiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin."

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