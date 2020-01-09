Demet Akalın, Selin Ciğerci'nin kına gecesinde olayların kahramanı olmuş ve yaşananlardan sonra ikilinin arası eskisi gibi olmamıştı.Selin Ciğerci’nin gün boyu paylaşımlar yaptığı kına gecesi organizasyonu için geceyi düzenleyen firmadan 250 bin TL alması Akalın’da şok etkisi yaratmıştı.

'O saati geri aldım düğününde sana takacağım'

Demet Akalın'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e aldığı saati iade etmesi ise Demet Akalın'ı çileden çıkarmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının haberine göre; Demet Akalın, Selin Ciğerci'ye,"O saati geri aldım düğününde sana takacağım" dediği ortaya çıktı. Fakat Demet Akalın son anda o saati Selin Ciğerci'ye vermekten vazgeçti.

Tek kalemde sildi

Selin Ciğerci o saat kendisine takılmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve yakın arkadaşlarına bu durumu anlattı. Selin Ciğerci'nin sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise yakın dostunu tek kalemde sildi.





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