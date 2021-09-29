Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya neden kavga etti?

Bir televizyon programında magazin sunuculuğu yapan Deniz Akkaya, çalıştığı kurumdan izin alarak Selin Ciğerci, bir televizyon kanalında yakında yayın yapan olan Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için RTÜK Başkanıyla görüşmek için Ankara’ya gitti.

Show TV, ekranlarında bir moda programı sunacağı konuşulan Selin Ciğerci’nin Deniz Akkaya, ekranlarda olmaması gerektiğini savundu.

Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, FETÖ bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

DENİZ AKKAYA’DAN OLAY YARATACAK SELİN CİĞERCİ İDDİALARI!

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde pornosu elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalımdan izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere."

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz ay cezasını çeken Akkaya tahliye olmuştu.