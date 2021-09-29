Magazin Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya neden kavga etti?

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya neden kavga etti?

Magazin

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya neden kavga etti?

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’yi hırsızlıkla suçlamış ve arkadaşının çantasından para çaldığı ve Demet Akalın’ın değerli eşyalarını aldığını iddia etmişti. Şimdi ise, Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Deniz Akkaya’nın bu iddiaları karşısında Selin Ciğerci, hala sessizliğini koruyor.

29 Eylül 2021, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir televizyon programında magazin sunuculuğu yapan Deniz Akkaya, çalıştığı kurumdan izin alarak Selin Ciğerci, bir televizyon kanalında yakında yayın yapan olan Selin Ciğerci’yi şikayet etmek için RTÜK Başkanıyla görüşmek için Ankara’ya gitti.

Show TV, ekranlarında bir moda programı sunacağı konuşulan Selin Ciğerci’nin Deniz Akkaya, ekranlarda olmaması gerektiğini savundu.

Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, FETÖ bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

DENİZ AKKAYA’DAN OLAY YARATACAK SELİN CİĞERCİ İDDİALARI!

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde pornosu elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalımdan izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere."

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz ay cezasını çeken Akkaya tahliye olmuştu.

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
29 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sezen'i görmek istiyoruz
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Fedakarlığın karşılığı böyle mi olmalıydı?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
27 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Merkür gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Tarihi gece
Suna Akyıldız
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 100 yıldır yeryüzünde yaşıyorlar
Funda Duru
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu