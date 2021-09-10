Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Mal paylaşımı nasıl oldu?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Mal paylaşımı nasıl oldu?

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Mal paylaşımı nasıl oldu?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın boşanacağına dair haberler geçtiğimiz günlerde konuşulmaya başlanmıştı. Selin Ciğerci de kendisine ulaşan basın mensuplarına yaptığı açıklamada boşanma söylentisini doğrulamıştı. Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Mal paylaşımı nasıl oldu?

10 Eylül 2021, Cuma 13:58 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2019’da görkemli bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Geçtiğimiz aylarda evlat edinmek istediklerini açıklayan çiftin boşanacağı haberi magazin dünyasına bomba gibi düştü. Selin Ciğerci’nin iş dünyasına hızlı bir giriş yapması ve ödediği vergilerle ilk sıralarda yer alması, gözleri, mal paylaşımına çevirdi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Mal paylaşımı nasıl oldu? İşte ayrıntılar…

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI MI?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 10 Eylül Perşembe günü Beykoz 1. Aile Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanma nedeni olarak aldatma söylentileri dolaşsa da çift bu iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. Boşanma gerekçesi olarak ise, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları gösterildiği öğrenildi.


SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANMASINDA MAL PAYLAŞIMI NASIL OLDU?

Mahkemeden önce avukatları aracılığıyla anlaşan çift, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek ve Bodrum’daki iki evi bölüşecek. Milyon liralık arabalarındaki ortaklık sürecek.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRACI’NIN ARAÇLARININ DEĞERLERİ

Rolls-Royce: 4,5 milyon TL

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1,7 milyon TL

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA ORTAK BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, boşanmanın ardından sosyal medya sayfalarından ortak bir açıklama yaptı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, şu ifadeleri kullandı, "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."

 

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