Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?

2019 senesinde görkemli bir düğünle hayatını Gökhan Çıra ile birleştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın boşanacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların Selin Ciğerci’den ilk yanıt geldi.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin ciğerci, hakkında çıkan boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi. Selin Ciğerci, posta.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Evet, Gökhan ile boşanıyoruz, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler.”