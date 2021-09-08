Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bugün boşanacağı iddia edildi. Peki Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, boşanıyor mu? Çıkan iddiaların ardından posta.com.tr’nin ulaştığı Selin Ciğerci, iddiaları ilk kez yanıtladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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2019 senesinde görkemli bir düğünle hayatını Gökhan Çıra ile birleştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın boşanacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların Selin Ciğerci’den ilk yanıt geldi.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin ciğerci, hakkında çıkan boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi. Selin Ciğerci, posta.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Evet, Gökhan ile boşanıyoruz, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler.” 

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SIRADAKİ HABER Son dakika... Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor