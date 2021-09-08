Sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra çıkardığı kozmetik markası ile iş dünyasına hızlı bir giriş yapan Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2009 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak şimdi, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra’dan neden boşanıyor? soruları gündemde dolaşıyor…

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? sorusu gündemdeki yerini korurken, Ciğerci, konuyla ilgili kendisine ulaşan basın mensuplarına “Evet, boşanıyorum.” cevabını verdi.

SELİN CİĞERCİ EŞİ GÖKHAN ÇIRA’DAN NEDEN BOŞANIYOR?

Selin Ciğerci, boşanma haberlerini doğrularken, boşanma sebebine ilişkin bir açıklama yapmadı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında dünyaya geldi. Anne tarafı Kastamonulu, baba tarafı Konyalı olan ünlü isim 2014 yılında ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi ve sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlendi.

Geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştiren ünlü isim, o dönem verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katılan Selin Ciğerci, uzun bir süredir birlikte olduğu futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 yılında görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Kendi kozmetik firmasını kuran Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20’de yer aldı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Gökhan Çıra, aslen Tokatlıdır.

Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giyen Gökhan Çıra, Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edildi, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturan Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.