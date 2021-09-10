Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

Selin Ciğerci Ve Gökhan Çıra, bugün gerçekleşen duruşmanın ardından resmen boşandı. Adliyeden arka arkaya çıkan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ayrı araçlara binerek Beykoz Adliyesi'nde ayrıldı. Adliye çıkışı Selin Ciğerci, boşanmanın ardından basın mensuplarına, "Hayırlı olsun" diyerek aracına bindi.

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