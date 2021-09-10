Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen ve çıkan bu iddiaları ilk kez posta.com.tr'ye doğrulayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıran, bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada resmen boşandı. Selin ciğerci, adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapmaktan kaçındı.

10 Eylül 2021, Cuma 11:50 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci Ve Gökhan Çıra, bugün gerçekleşen duruşmanın ardından resmen boşandı. Adliyeden arka arkaya çıkan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ayrı araçlara binerek Beykoz Adliyesi'nde ayrıldı. Adliye çıkışı Selin Ciğerci, boşanmanın ardından basın mensuplarına, "Hayırlı olsun" diyerek aracına bindi.

Ayrıntılar geliyor...

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