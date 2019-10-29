Sevgilisi Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, hem arkadaşı hem de nikah şahidi olan Demet Akalın'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Selin Ciğerci, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

Benim saygım sevgim önce anneliğine. İşini, sanatını, şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok.

Kınada evet bazı üzüldüğü, benim de üzüldüğüm şeyler oldu.

Aramıza kara kedi girdi, yanlış anlaşılmalar oldu. Her arkadaşın veya karı kocanın, anne ile çocuğun bile olur böyle şeyler.

Çok normal, belki de nazar değdi ama düzeldi bitti.

İyi ki geldiniz. Şahidim de oldu, beni kırmadı.

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#olayıngeçmişi

Selin Ciğerci’nin kına gecesine katılan Demet Akalın geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Demet Akalın kına gecesinden yaptığı bütün paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının Selin Ciğerci’ye kızdığı ve paylaşımları o yüzden kaldırdığı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Selin Ciğerci ise şu açıklamayı yapmıştı:

Kötü çıktık silmiş! Haberim var. Güzeller gelir, paylaşır. Onun gelmesi bile yeterli. Düğünde bizi birlikte görürsünüz.

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