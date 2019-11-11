Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci "Paris Hilton gibiyim ama daha güzelim" notuyla video paylaştı. Ciğerci'nin bu iddialı çıkışı magazin gündeminde bakalım nasıl karşılanacak.

Kocasından izin istedi

Bir başka paylaşamında Selin Ciğerci'nin tatile gitmek için Gökhan Çıra'dan izin istediği görüldü.

"Ya beni tatile götür ya da kız kıza gideyim" diyen Ciğerci'nin o paylaşımı:

Geçtiğimiz hafta Selin Ciğerci magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olmuş ve annelik planını açıklamıştı.

İmkansız

Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, 'Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum.

'Taşıyıcı anne diye bir şey var'

Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin,bugün çok yedin olmaz diyeyim' açıklamasında bulundu.





Bu haberi de okudular Selin Ciğerci'nin annelik kararı