Gökhan Çıra ile 28 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Selin Ciğerci sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Her paylaşımında evleneceği günü sabırsızlıkla beklediği görülen Ciğerci, dur durak bilmiyor. Ne kadar heyecanlı olduğunu her fırsatta dile getiren Ciğerci, bugün paylaştığı fotoğrafın altına, sevgilisi Gökhan Çıracı için aşk dolu sözler yazdı.

Selin Ciğerci, Çıracı ile birlikte çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Son bekarlık fotomuz olsun. Senin uğur getirdiğin uğur mutluluk gibi, bu poz da bize şans getirsin" dedi.

"Artık sabırsızlanıyorum"

Selin Ciğerci 2 gün önce de Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"5 gün kaldı düğüne heyecandan yemek yemeğii unuttum. Her şey çok güzel, dekoru masaları, fotoları görunce çığlık attım kızlar. Düğün de çok güzel olacak. Artık sabırsızlanıyorum, hemen pazartesi olsa keşke" diyerek

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