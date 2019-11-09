Selin Ciğerci'nin annelik kararı
Geçen ay futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Evliliğine dair soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, annelik planını açıkladı.
Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, 'Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum.
'Taşıyıcı anne diye bir şey var'
Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin,bugün çok yedin olmaz diyeyim' açıklamasında bulundu.
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