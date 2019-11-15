Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen ve her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci, son paylaşımında da annelik üzerine sözler yazdı:

"Gerçek zenginlik arkamda gördüğünüz havuzlu villa asla değil. Sağlıklı olmak, nefes almak bir de heralde anne olmak değil mi? Bu kangurunun içi dolacak bebeğin olacak deseler hiç düşünmez çorabıma kadar verirdim."

"Türkiye'de legal değil ama..."

Geçtiğimiz günlerde magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Selin Ciğerci annelik planını açıklamıştı.

Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, 'Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum.

'Taşıyıcı anne diye bir şey var'

Taşıyıcı annede diye bir şey varmış. Ya öyle ya da evlatlık. Devlet verir mi, şartlar uygun olur mu olmaz mı... Bir çocuğum olsun onla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, benden çikolata istesin,bugün çok yedin olmaz diyeyim' açıklamasında bulunmuştu.





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