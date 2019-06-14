Selin Ciğerci'nin 'Hikaye'si yayında!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile birlikte rol aldığı klibini yayınladı
Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı.
Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Başıma neler geldi sayende
Aldatılan kadın oldum ben de
Çok ta umurumda değil aslında
Yüzüme güler hayat elbette
Bi kalıbının adamı olaydın
Belki sana katlanırdım
Bitmeyen ihanetlerini
Yutar mıydım sandın
Falanıma filansın alayından yalansın
Düşmem bir daha tuzaklarına
Ardımdan oturup ağlarsın
Falanıma filansın yalanıma dolansın
Ben çoktan gittim oğlum
Anca hikâyelerime bakarsın
* Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı.