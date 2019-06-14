Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı.

Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Başıma neler geldi sayende

Aldatılan kadın oldum ben de

Çok ta umurumda değil aslında

Yüzüme güler hayat elbette





Bi kalıbının adamı olaydın

Belki sana katlanırdım

Bitmeyen ihanetlerini

Yutar mıydım sandın





Falanıma filansın alayından yalansın

Düşmem bir daha tuzaklarına

Ardımdan oturup ağlarsın





Falanıma filansın yalanıma dolansın

Ben çoktan gittim oğlum

Anca hikâyelerime bakarsın

* Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı.