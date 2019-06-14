Selin Ciğerci'nin 'Hikaye'si yayında!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile birlikte rol aldığı klibini yayınladı

14 Haziran 2019, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci'nin 'Hikaye'si yayında!

Sözleri Selin Ciğerci'ye ait olan 'Hikaye' bugün itibariyle YouTube'da yayınlandı.

Demet Akalın'ın da klip kurgusuna yardımcı olduğu video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Başıma neler geldi sayende

Aldatılan kadın oldum ben de

Çok ta umurumda değil aslında 

Yüzüme güler hayat elbette


Bi kalıbının adamı olaydın

Belki sana katlanırdım

Bitmeyen ihanetlerini

Yutar mıydım sandın


Falanıma filansın alayından yalansın

Düşmem bir daha tuzaklarına

Ardımdan oturup ağlarsın


Falanıma filansın yalanıma dolansın

Ben çoktan gittim oğlum

Anca hikâyelerime bakarsın

* Selin Ciğerci'nin klibi bir buçuk saatte 58.898 kez tıklandı.

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