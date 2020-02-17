Selin Ciğerci Instagram hesabından Gökhan Çıra'nın doğumgününü birlikte çekindikleri bir fotoğrafla "Mutlu yıllar koçişkommmmmm" notuyla paylaştı. Gökhan Çıra, Ciğerci'nin bu mesajına "Ömrüm Allah nicelerini nasip eder inşallah EŞİMM❤️" mesajıyla karşılık verdi.

Sarı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Selin Ciğerci'nin ise imaj değiştirdiği görüldü. Ciğerci'nin siyah saçlı hali takipçileri tarafından beğenildi. "Peruk mu, saçlarını mı boyattı?" diye merak eden takipçileri "Kesinlikle siyah renge boyatmalısın" mesajlarıyla Ciğerci'ye siyah saç için destek mesajları attı.

- Bence siyah saçla maşallah hakiki bir Türk güzeli afet olmuşsun. Rabbim nazarlardan korusun.

- Siyah daha güzel yakışmış sanki

- Of siyah saç olay olmuş

- Siyah saç bu kadar yakışır

- Kesinlikle siyah saç 👍

- Bu saç daha genç ve güzel göstermiş

- Ne güzel yakışmış bu saç rengi

- 18'liklere taş cıkartırsın, süpersin

"Ne olur kimseye benzetmeyin"

Selin Ciğerci siyah saçlı halini "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" mesajıyla yayınladı.