Instagram’da canlı yayın yapan Selin Ciğerci, “abla çok önemli bir soru soracağım” diyen bir takipçisini yayına aldı. Yayına katılan kişi uygunsuz bir harekette bulundu! Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

"O kişiyi bulacağım"

"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" diyen Selin Ciğerci olayla ilgili "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa... Video, resim, adı... Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim" dedi.

"Avukatımı uyandırdım"

Instagram hesabının hikaye bölümünden videolu paylaşım yapan Selin Ciğerci "Avukatım uyuyordu, uyandırdım. O kişiyi bulacağım. Şeref ve namus sözü veriyorum size" dedi.





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