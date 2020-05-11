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Magazin Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok!

Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok!

Magazin

Selin Ciğerci'ye canlı yayında şok!

Instagram canlı yayınında talihsiz bir olay yaşayan Selin Ciğerci şok geçirdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 01:41 Son Güncelleme:
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Instagram’da canlı yayın yapan Selin Ciğerci, “abla çok önemli bir soru soracağım” diyen bir takipçisini yayına aldı. Yayına katılan kişi uygunsuz bir harekette bulundu! Ciğerci, takipçisini hemen yayından attı.

"O kişiyi bulacağım"

"Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum" diyen Selin Ciğerci olayla ilgili "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa... Video, resim, adı... Ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim" dedi.

"Avukatımı uyandırdım"

Instagram hesabının hikaye bölümünden videolu paylaşım yapan Selin Ciğerci "Avukatım uyuyordu, uyandırdım. O kişiyi bulacağım. Şeref ve namus sözü veriyorum size" dedi.


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