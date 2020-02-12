Selin Gökbakar’ın 1 milyon lira değerindeki cipi

Selin Gökbakar önceki gün Etiler’deydi. Alışverişten dönüyordu. “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna “Çocuk büyütüyorum. Okula başladılar, daha rahatım” dedi.

Selin Gökbakar’ın 1 milyon lira değerindeki Volvo cipi ve özel plakası (isim ve soyadının baş harflerinden oluşuyor) dikkat çekti.

İki çocukları var

Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar 2015 yılında evlenmişlerdi. Çiftin Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu bulunuyor.





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