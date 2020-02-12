Selin Gökbakar’ın 1 milyon lira değerindeki cipi
Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar'ın 1 milyon lira değerindeki cipi dikkat çekti. Ali Keser/ POSTA
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Selin Gökbakar önceki gün Etiler’deydi. Alışverişten dönüyordu. “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna “Çocuk büyütüyorum. Okula başladılar, daha rahatım” dedi.
Selin Gökbakar’ın 1 milyon lira değerindeki Volvo cipi ve özel plakası (isim ve soyadının baş harflerinden oluşuyor) dikkat çekti.
İki çocukları var
Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar 2015 yılında evlenmişlerdi. Çiftin Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu bulunuyor.