Şarkıcıyı anne babası Ayşe-Bekir Ceceli hayranlıkla izledi. Eşi Selin İmer aşk şarkılarında coştu. Kayınvalidesi Canan İmer ise “Oğlumla gurur duyuyorum” dedi. Sinan Akçıl yakında ikinci kez nikah masasına oturacağı Burcu Kıratlı’ya “Konserdeki ‘Çok Sevmek Yasaklanmalı’ şarkısı sana gelsin” diyerek eşini öptü.

Arda Turan ile 4 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan doğacak oğulları Asil Aslan için her ay 10 bin TL’lik altın aldıklarını söylediler.

İkinci oğluna 4 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan yarım kilo almış.

'O güne alerjisi var'

Mustafa Ceceli “Bugüne özel bir hediye almak ya da sürpriz yapmak gibi derdim yok. Eşim Selin’in ‘Sevgililer Günü’ne alerjisi olduğu için rahatım. Konser boyunca tüm aşk şarkılarımı ona söyleyeceğim zaten” dedi.

'Mustafa bana her gün defalarca 'Seni seviyorum' diyor'

Selin İmer ise “Doğum günleri dışındaki günler bana özel gelmiyor. Yılbaşını bile kutlamayız. Sevdiğimiz kişileri bir günle sınırlamak saçma. Mustafa bana her gün defalarca ‘Seni seviyorum’ diyor. Tabii ben de ona. Bunu sözde değil, davranışlarımızla da gösteriyoruz. Bu da bize yetiyor” şeklinde konuştu.

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