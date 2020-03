Selin Şekerci aşkı yine setlerde buldu

Oyuncu Selin Şekerci 2014’te meslektaşı Kaan Taşaner ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınları düğün davetiyesi beklerken, 4 yıllık ilişki 2018’de aniden bitmişti. Selin Şekerci 2019’da bu kez sıkı dostu Özge Özpirinçci’nin tanıştırdığı Caner Cindoruk ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Ama bu aşkın da ömrü uzun olmamıştı. Selin Şekerci aşkını yine setlerden seçti. Ama sevgilisi bu kez oyuncu değil, yönetmen. Adı: Murat Can Oğuz.

Sakin aşıklar

Yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz’un oğlu Murat Can Oğuz ile aşk yaşamaya başlayan Selin Şekerci önceki akşam yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Cihangir’deki 22’de eğlenen ikili, çıkışta el eleydi. Flaşlar patlayınca ne telaşlandılar, ne kaçıştılar. Selin Şekerci, “Gördüğünüz gibi her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu. Küçük bir not: Selin Şekerci, 2017’de Murat Can Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Çoban Yıldızı’nda ‘Zühre’yi oynamıştı.

Hakan KIRARSLAN

