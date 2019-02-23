Selin Şekerci: Biriyle aynı evde yaşayacaksam evlenirim

Mutfak eşyaları satan bir elektronik mağazaya giren Selin Şekerci, yarım saat ürünleri inceledi. Alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Başka bir eve taşınıyorum. Sürekli aynı evde duramıyorum. Her sene evi değişiyorum. Onun için kendime bir şeyler baktım" dedi.

'GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Meslektaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci, "Yeni eve taşınmanızın ayrılık haberleriyle alakası var mı?" sorusuna, "Onunla alakalı değil. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yanlış anlaşılıyor. Fotoğrafları atılan yorumlardan dolayı kaldırdık. Şu an gündemim sadece evi taşımak. Tek başıma eve çıkıyorum. Ayrılık konusu hakkında konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Selin Şekerci, “Evlenmeden biriyle ayrı evde yaşar mısınız?” sorusuna, “30 yaşına geldim. Bu saatten sonra biriyle aynı evde yaşayacaksam herhalde evlenirim" yanıtını verdi.