Selin Şekerci: Dansöz olmayı hayal ederdim
Selin Şekerci YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. İşte açıklamalarından satırbaşları...
30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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- Çok sevdiğin insanların vefat ettikten sonra güve kelebeğinde ruhu gelir. Babam, dedem ve yakın arkadaşım öldüğünde geldi hep.
- Dansöz olmayı hayal ederdim küçükken. Çünkü dansöz kıyafetlerini çok beğeniyordum.
- Benimle ilgili Ekşi Sözlük’te ilk ‘Burun delikleri olan kız’ yazıldı. 18 yaşındayken bunu kafama çok taktım. Gülerken ve ağlarken burnum kanatlanır. Kamerada şişip kötü görünmesin diye o zamandan beri botoks yaptırıyorum.
‘ANNEM YAKIŞIKLI SEVGİLİ İSTİYOR’
- Kendime 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Puan kırmamın nedeni dar omuzlarım. Çam ağacı gibiyim.
- Annem 17 yaşımdan beri “Bir kere de yakışıklı bir sevgilin olsun. Gözümüz gönlümüz açılsın” diyor.
- Nazara inanırım. Muskam var. Evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım.
- Sabahları üst üste 3 kez hapşırıyorum. 2 kez hapşırırsam kötü bir şey mi olacak diyorum.
‘GÖZLERİM AÇIK UYURUM’
- Bana bakıp ‘Prenses gibi uyuyordur’ diyorlar. Hem genzimde et var, horluyorum, hem de gözlerim kapanmıyor. Erkek arkadaşlarıma hep ‘Sırt üstü dönersem beni çevir, ölebilirim’ derim. Ama esas nedeni beni öyle görmelerini istememem. Ağzı ve gözü açık bir Selin hoş olmuyor.
- Sabah uyandığımda bana çok yaklaşmasanız iyi olabilir. İlk aşık olduğum gün bile tatlı uyanmıyorum.
- Bana çirkin demezlerdi ama oğlan çocuğu gibi derlerdi. 30’dan sonra bana bir hal geldi.
- Reiki master’ıyım. Ellerimle şifa veriyorum. Ellerim o kadar sıcak ki hamur açamıyorum, eriyor. Birine iyi gelmek için çıktığım yolda kendime iyi geldim.
‘BABAMIN CENAZESİNDE GÜLDÜM’
- Babamı en son 10 yaşımda görmüştüm. Ölüm döşeğindeyken seni sayıklıyor dediler. En mutlu olduğum andı. Kendimi ilk defa önemli hissettirdi. Bodrum’dan İzmir’e yetişmem gerekiyordu. Gelmeme 7 dakika kala öldü. Ben şimdi kime kızacağım diye sinirlendim çünkü hayatımdaki bütün uğursuzlukları onun üzerine yıkıyorum.
- Babamın cenazesinde sinir bozukluğundan güldüm. Biri gelip burcun ne falan diye soruyordu. Babamı gasilhaneye götürürken bir akraba ‘Selfie çekilelim mi‘ dedi. Babamın ayağı görünüyor arkada. Cenazede hiç ağlayamadım zaten.
- Görmek istedim ama gördüğüm adam, bildiğim babam değildi. Gözü açık gitmiş. Doktor kapanmaz dedi. Bir de ben deneyeyim dedim, kapattım. Güzel vedalaştım sonuçta.