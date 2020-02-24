Selin Şekerci hayranlarını üzdü

Ünlü oyuncu Selin Şekerci ile Furkan Andıç yıllar önce Kaçak Gelinler isimli dizide birlikte rol almıştı. İki ünlü ismin buluşması dikkat çekmiş, yeni proje iddiaları ortaya atılmıştı. Selin Şekerci, haziran ayında başlayacağı iddia edilen bir dizinin kadrosunda bulunduğuna dair çıkan haberi yalanladı.

“Peki bundan şeyin haberi var mı?"

Çıkan haberde başrolleri bir dönem Kaçak Gelinler adlı dizide oynadığı Furkan Andıç ile paylaşacağı yönünde haber çıkınca Şekerci, bu habere olan tepkisini Instagram hesabından “Peki bundan şeyin haberi var mı? Eee şey bizim?” sözleriyle dile getirdi.