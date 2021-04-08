Selin Şekerci: Pes etmeyi düşündüm

Daha 17 yaşında ‘Kavak Yelleri’ dizisinde rol alan oyuncu şunları söyledi:

“Mesleğim benim hediyem. Ama pes etmeyi düşündüğüm bazı anlar oldu. Bu tamamıyla sektörümüzle alakalı. Dışarıdan pespembe görünse de içinde kalması öyle zor ki. Fedakarlık ve sabır istiyor. Her an ayağınız kayabilir ya da biri sizi yanlışlıkla itebilir. Yorulmamalısınız ve cesaretinizi mütemadiyen canlı tutmalısınız. Zorluklara hazırsanız atlayın bu koca okyanusa. Ama dalgası bol denizde yüzmeyi biliyor olmalısınız.”

TÜRKAN ŞORAY BİR BAŞKA

Gözlerinin iriliği ve güzelliği ile Türkan Şoray’a benzetilen Selin Şekerci, Türk Sineması’nın efsanesi için de şöyle konuştu:

“Yeşilçam’da birçok filmin repliklerini ezbere bilirim. Hâlâ ekranda ‘Neşeli Günler’, Gülen Gözler’ gibi filmleri görürsem oturur izlerim. Ama en sevdiğim film hiç kuşkusuz ‘Sultan’. Ben Türkan Şoray ile büyüdüm diyebilirim. Oyunculuğundan çok fazla ilham aldım. ‘Sultan’daki hali bir başka. Her karesi, bakışı, sözü aklımda, gözümün önünde. Keşke bir daha çekilse de bu kez ben oynasam.”

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